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Эксперты: рост экономики России до 2024 года будет ограниченным
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Эксперты: рост экономики России до 2024 года будет ограниченным 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Рост экономики в России на период до 2024 года будет вялым, есть риск возвращения к состоянию стагнации. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».
"Пройдет пару лет, и российская экономика вернется на характерную для нее траекторию вялого роста и умеренной инфляции. Каких-то радикальных изменений, в общем, не ожидается", — отмечают эксперты.
Такие выводы были сделаны на основе проведенного в период с 31 июля по 7 августа квартального опроса профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2018-2019 годах и далее до 2024 года. В опросе приняли участие 23 эксперта из России и других стран.
По данным опроса, в 2018 году рост ВВП составит 1,7%, в 2019 году — 1,5%. Темпы инфляции в эти годы составят соответственно 3,8% и 4,4%. «В более отдаленной временной перспективе прогнозы почти всех показателей возвращаются к прежним значениям: прирост ВВП менее 2% в год; инфляция 4%; ключевая ставка ЦБ чуть больше 6% годовых; цена нефти $62-64/1 барр. ; курс 70 руб. /$1», — говорится в исследовании.
При этом сами эксперты ВШЭ отмечают риски того, что экономика России может вернуться к стадии стагнации. «В июле 2018 г. резко снизился такой индикатор внутреннего спроса, как баланс (разность) положительных и отрицательных изменений потока новых заказов. Этот показатель рассчитывается ОЭСР. Индикатор ОЭСР не падал до столь низкого уровня (-22,5%) с середины 2015 года, когда состояние российской экономики было далеко от идеального», — отмечается в исследовании.
По оценке экспертов, слабость внутреннего спроса в последние месяцы проявляла себя все более отчетливо. «Если же эта тенденция продолжится, российская экономика вскоре вполне может вновь оказаться в состоянии стагнации, несмотря на высокий уровень нефтяных цен», — сообщается в «Комментариях».
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