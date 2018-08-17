Рынок испытывает терпение покупателей и продавцов

В четверг, 16 августа, торги по биткоину на Bitmex закрылись ростом на 0,62%. В течение дня цена гуляла между уровней $6206 — $6483. Сверху сопротивлением выступал недельный уровень РОС и VAH за 16 августа (терминология из объемного анализа). Снизу поддержкой выступали сессионные азиатские минимумы и 50% уровень от восходящего движения с $5860 до $6641.

Кто-то вчера пытался раскачать рынок, но не смогли вытолкнуть цену из диапазона $5860 — $6641 за 14-15 августа. На Bitfinex торговый объем составил 24836 btc, Трейдеры продали — 12584 btc, купили — 12252 btc. Дельта по дню составила +332 btc. Покупатели выиграли бой с небольшим перевесом.

С 13 по 15 число дельта была отрицательной, поэтому не стоит сбрасывать со счетов обновление минимума на отметке $5860. Технически рынок к обновлению минимума готов, но уверен, что сначала крупные игроки запутают всех, чтобы как можно больше завлечь в рынок слабых криптотрейдеров.

Удар по зоне сопротивления $6650-$6700 возможен, но, думаю, против индикаторов 4H попытка уйти вверх провалится, как вчера. Текущий курс составляет $6495 за биткоин на момент написания обзора. Рискну предположить, что сегодня цена упадет до $6010. Пока ограничусь этим уровнем. Для начала нужно пройти зону 50%-61% (на графике выделена прямоугольником) от роста с $5860 до $6641. Она выступает поддержкой.

График