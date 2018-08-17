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Рубль: еще одна попытка к восстановлению
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Рубль: еще одна попытка к восстановлению 

Прайм 15 минут назад
Новость о том, что США и Китай в скором времени вновь сядут за стол переговоров по поводу торговых отношений, позитивно сказалась на настроениях инвесторов в ходе вчерашней сессии. Прогресса в этом вопросе не было уже несколько месяцев, и вот теперь высокопоставленная делегация Китая планирует посетить США. Пока в планах обеих стран введение с 23 августа новых таможенных пошлин (и в том и в другом случае речь идет о товарах на сумму 16 млрд долл.). Дополнительную поддержку рынкам оказало заявление министра финансов Турции Берата Албайрака о том, что власти страны не собираются прибегать к мерам по контролю за капитальным счетом и намерены сфокусировать свои усилия на сдерживании инфляции и сокращении дефицита текущего счета.
Все это способствовало заметному улучшению аппетита к риску. Индексы S&P 500 и DAX по итогам дня выросли на 0,6–0,8%. Правда, индекс Шанхайской фондовой биржи, несмотря на очередные вливания ликвидности Народным банком Китая, закрылся снижением (-0,7%). Тем не менее это не помешало восстановлению юаня (+0,7%), которое поддержало и другие валюты развивающихся стран. Турецкая лира, начавшая укрепляться после введения мер по ограничению доступа иностранных инвесторов к ликвидности в лирах, позитивно отреагировала на заявления, сделанные Албайраком в ходе вчерашней телеконференции, прибавив еще 1,9%. В качестве еще одного положительного момента следует отметить паузу в укреплении японской иены против доллара США. Сам же доллар (индекс DXY) на фоне восстановления евро и фунта стерлингов (+0,2-0,3%) закрылся в небольшом минусе.
Мексиканское песо укрепилось на 0,8%, азиатские валюты также закрылись в положительной зоне. Бразильский реал заверши сессию на уровнях среды. В то же время южноафриканский ранд просел на 1,2% на фоне заявления агентства Moody's о том, что из-за сложившейся в экономике страны ситуации темпы фискальной консолидации могут оказаться ниже, чем ожидает правительство. Напомним, Moody's — последнее рейтинговое агентство, сохраняющее рейтинг ЮАР на инвестиционном уровне.
Волатильность на российском валютном рынке вчера ослабла. В течение сессии курс USDRUB двигался в диапазоне 66,7–67,1, в итоге закрывшись на уровне 66,83 (+0,7%). Торговая активность снизилась: объем сделок в USDRUB TOM на Московской бирже составил всего 3,0 млрд долл. против 4,0–6,0 млрд долл. в последние несколько дней. В первой половине дня рубль торговался ближе к верхней границе диапазона, но с открытием американской сессии начал быстро укрепляться на возросших оборотах. Мы полагаем, что сохранению бида в паре USDRUB способствует закрытие нерезидентами длинных позиций в ОФЗ, и если продажи российских бумаг пойдут на убыль, восстановление рубля, на наш взгляд, может продолжиться.
Между тем, согласно опубликованной вчера экономической статистике, оборот розничной торговли в Великобритании в июле вырос сильнее, чем ожидалось (+0,7% м/м), тогда как данные из США были неоднородными (в частности, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за август неожиданно снизился). Количество начатых строительством домов в США за июль выросло всего на 0,9% м/м после снижения на 12,9% в предыдущем месяце. С учетом последних данных, прогноз ФРБ Атланты по ВВП США на 3к18 остается без изменений на уровне 4,3%.
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