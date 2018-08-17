Автодилеры допускают рост цен из-за обвала рубля

Мнения автоэкспертов были пусть не равнозначные, но общая мысль заключалась в том, что снижение курса рубля однозначно отразится на ценообразовании в автомобильной сфере.

Так представители компании «Авилон» поделились своими секретами ценообразования. Так, в частности, они отмечают, что в формулу расчета цены максимальный порог стоимости евро внесен на уровне 75 рублей. Если рубль обвалится более, чем на 3-5%, ценники на автомобили полезут в гору.

Представители другой компании считают, что для гарантированного повышения стоимости автомобилей нужен скачок не менее 10%. Так считают представители «АвтоСпецЦентра».

Другие автодилеры из числа опрошенных уверены, что любое проседание отечественной валюты эхом отзовется на ценообразовании в любой сфере деятельности.

Не станет исключением и автомобильная. Увы, но иных прогнозов озвучено не было.

Все автоэксперты уверены в том, что рост цен на автомобильную продукцию при нынешней тенденции курса рубля, просто неизбежен.