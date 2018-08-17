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Базовый Ford Mustang оценили в 27 115 долларов
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Базовый Ford Mustang оценили в 27 115 долларов 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Для тех, кто планировал купить Ford Mustang начального уровня, есть немного неприятная новость — минимальная стоимость автомобиля возросла.
По данным CarsDirect, 2019 Ford Mustang получит цену на 370 долларов превышающую предыдущую. Это включает повышение оплаты за доставку (на 95 долларов), которая достигает 995 долларов США. Таким образом, модель начального уровня начинается с 27 115 долларов (ранее 26 745 долларов) и поставляется с шестиступенчатой механической коробкой передач. Десятиступенчатый автомат по-прежнему доступен в качестве опции за 1 595 долларов. Что касается Mustang EcoBoost Premium, версия оценивается в 32 130 долларов (на 370 долларов дороже), в то время как Mustang Convertible стоит на 5 500 долларов больше, нежели Coupe в обеих версиях. Далеко не все модели Mustang ощутили изменения цены, не считая увеличение платы за транспортировку (всего 95 долларов), а один из главных соперников — Chevrolet Camaro — стал немного дешевле и начинается с 25 995 долларов США.
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