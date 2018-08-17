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Экс-председатель Банка России заявил, что стране дефолт не грозит
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Экс-председатель Банка России заявил, что стране дефолт не грозит 

Клопс.Ru 1 час назад
России не угрожает дефолт, и экономическая ситуация никак не напоминает то, что происходило в 90-е годы прошлого века. Об этом заявил бывший председатель Банка России Сергей Дубринин, сообщает ТАСС.
"У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде", — сообщил Дубринин.
Экс-глава ЦБ РФ также отметил, что весь российский государственный долг ниже 20% ВВП, и он сбалансирован по валютам.
"Плавающий валютный курс — это очень хорошее средство, которое никаких обещаний выплачивать долги по фиксированному курсу не даёт. Никто этого и не ждёт. В этом плане банковская система относительно устойчивая", — сказал он.
По мнению Сергея Дубринина, проблема российской экономики — низкая производительность труда. И продолжается она уже не одно десятилетие.
"Если Россия не выйдет на уровень производительности труда хотя бы среднеевропейский, то страна так и будет идти сложным путём. Нужно сделать экономику привлекательной. Добиться этого можно с помощью структурных реформ — освободить предпринимателей от излишнего бремени, бюрократии, административного нажима, полицейского надзора и т.д. ", — полагает экс-глава ЦБ РФ.
Ранее Bank of America предупредил о вероятности повторения на мировом рынке экономического кризиса 1998 года.
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