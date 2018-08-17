Экс-председатель Банка России заявил, что стране дефолт не грозит

России не угрожает дефолт, и экономическая ситуация никак не напоминает то, что происходило в 90-е годы прошлого века. Об этом заявил бывший председатель Банка России Сергей Дубринин, сообщает ТАСС

"У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде", — сообщил Дубринин.

Экс-глава ЦБ РФ также отметил, что весь российский государственный долг ниже 20% ВВП, и он сбалансирован по валютам.

"Плавающий валютный курс — это очень хорошее средство, которое никаких обещаний выплачивать долги по фиксированному курсу не даёт. Никто этого и не ждёт. В этом плане банковская система относительно устойчивая", — сказал он.

По мнению Сергея Дубринина, проблема российской экономики — низкая производительность труда. И продолжается она уже не одно десятилетие.

"Если Россия не выйдет на уровень производительности труда хотя бы среднеевропейский, то страна так и будет идти сложным путём. Нужно сделать экономику привлекательной. Добиться этого можно с помощью структурных реформ — освободить предпринимателей от излишнего бремени, бюрократии, административного нажима, полицейского надзора и т.д. ", — полагает экс-глава ЦБ РФ.