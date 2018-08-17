Инфляция в еврозоне в июле превысила целевой показатель ЕЦБ

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». Потребительские цены в еврозоне в июле выросли на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Фото: EPA/SISKA GREMMELPREZ

Месяцем ранее инфляция составляла 2%. Целевой показатель Европейского центрального банка по инфляции составляет «чуть менее 2%».

По сравнению с июнем потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце снизились на 0,3%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в июле повысились на 1,1% в годовом выражении. Месяцем ранее был зафиксирован рост на 0,9%.

Стоимость энергоносителей подскочила на 9,5% в годовом выражении после роста на 8% в июне.

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали на 2,5%. В июне был зафиксирован рост их стоимости на 2,7%.

Цены на услуги в июле повысились на 1,4% после роста на 1,3% в предыдущем месяце.

Потребительские цены в Евросоюзе в июле выросли на 2,2% в годовом выражении и снизились на 0,2% по сравнению с июнем.

Среди стран ЕС минимальная годовая инфляция зарегистрирована в Греции (0,8%), Дании (0,9%) и Ирландии (1%). Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован в Румынии (4,3%), Болгарии (3,6%), Венгрии (3,4%) и Эстонии (3,3%).