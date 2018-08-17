Кризис вынудил Вьюгина допоздна сидеть в Минфине

Председатель совета директоров компании «Сафмар Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин , в 1996—1999 годах — заместитель министра финансов, был вынужден остаться в министерстве до позднего вечера. Вместе с коллегами из ЦБ он думал над тем, как в сложившейся ситуации России преодолеть кризис.

«Пришлось допоздна сидеть в Минфине . После этого вместе с Центробанком пытались сделать расчёт, какими другими бумагами заменить государственные казначейские обязательства (ГКО). Идея была в том, что по ГКО государство перестает платить, а вместо этих коротких бумаг, которые гасились в течение года, предложить инвесторам более длинные», — рассказал он в интервью News.ru.

По его словам, вопрос был, сколько предложить и с какой ставкой.

Бывший замминистра признался, что на это ушло много сил.

«Работал не я один, а целый департамент. Дни были наряжённые, ночи с недосыпами. Конечно, был вариант избежать дефолта: включить печатный станок и расплачиваться по ГКО», — отметил он.

Однако такая мера привела бы к гиперинфляции, но после небольшая эмиссия денег всё же была.

С 1999 года начался экономический рост, восстановление цен на нефть. «Из кризиса вышли в феврале-марте», — подчеркнул Вьюгин.