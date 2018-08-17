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Кризис вынудил Вьюгина допоздна сидеть в Минфине
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Кризис вынудил Вьюгина допоздна сидеть в Минфине 

News.ru 38 минут назад
Фото: News.ru
Председатель совета директоров компании «Сафмар Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин, в 1996—1999 годах — заместитель министра финансов, был вынужден остаться в министерстве до позднего вечера. Вместе с коллегами из ЦБ он думал над тем, как в сложившейся ситуации России преодолеть кризис.
«Пришлось допоздна сидеть в Минфине. После этого вместе с Центробанком пытались сделать расчёт, какими другими бумагами заменить государственные казначейские обязательства (ГКО). Идея была в том, что по ГКО государство перестает платить, а вместо этих коротких бумаг, которые гасились в течение года, предложить инвесторам более длинные», — рассказал он в интервью News.ru.
По его словам, вопрос был, сколько предложить и с какой ставкой.
Бывший замминистра признался, что на это ушло много сил.
«Работал не я один, а целый департамент. Дни были наряжённые, ночи с недосыпами. Конечно, был вариант избежать дефолта: включить печатный станок и расплачиваться по ГКО», — отметил он.
Однако такая мера привела бы к гиперинфляции, но после небольшая эмиссия денег всё же была.
С 1999 года начался экономический рост, восстановление цен на нефть. «Из кризиса вышли в феврале-марте», — подчеркнул Вьюгин.
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