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Экс-глава Минфина рассказал, с чем связано давление США на Россию
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Экс-глава Минфина рассказал, с чем связано давление США на Россию 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Санкционное давление США на Россию отчасти связано с желанием конгрессменов показать себя перед промежуточными выборами, намеченными на ноябрь, считает глава банка «Открытие», экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов.
Ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или вовсе не принят.
"Давайте четко расставим точки над i. В нашей Госдуме рождается очень много депутатских инициатив, но не все доходят до реализации. Так же и в США: есть инициативы, которые выдвигаются для внутриполитической игры и стремления заявить о себе. Не надо забывать, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, поэтому и республиканцам, и демократам надо показать свою активность перед избирателями", — сказал Задорнов в интервью РИА Новости.
"Плохо, конечно, что политики соревнуются, как сделать России хуже, лишь бы обратить на себя внимание. Это в целом отражает отношение к нам американской политической элиты. Но я все-таки не верю, что пакет, заявленный несколькими конгрессменами, будет принят в нынешнем виде", — добавил экс-министр финансов.
К сожалению, рынки уже начинают реагировать на эти ожидания, посетовал он. «Видимо, осенью еще в каком-то виде стоит ожидать новый виток санкций США», — полагает Задорнов.
Полный текст интервью с Михаилом Задорновым читайте на сайте Ria.ru >>
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