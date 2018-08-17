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Золото выглядит перепроданным
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Золото выглядит перепроданным 

Прайм 31 минуту назад
С начала этой недели котировки золота снизились на 3%, до $1175 за тройскую унцию. Вчера утром цена на золото опускалась до $1160 — это минимум с начала 2017 года. Возможно, в моменте у кого-то из участников рынка сработал margin-call, что привело к столь сильной просадке.
Главная причина падения золота и других сырьевых активов — усиление доллара. Участники рынка ожидают, что до конца года ФРС США ещё дважды поднимет ключевую ставку (первое повышение ожидается в сентябре). На текущий момент рынки оценивают вероятность подъёма ставки Федрезервом в сентябре в 90%, а возможность повторного её повышения в декабре — в 70%. Это увеличивает привлекательность американского доллара и US Treasures (их доходность превысила 3%) в качестве защитных активов и снижает привлекательность золота для инвесторов.
Тенденция оттока средств из ETF, ориентированных на золото, наметилась ещё в начале лета. В июне активы фондов снизились на 49,3 тонны, в июле — ещё на 38,6 тонн, до 2,394 тыс. тонн. При этом наибольший отток за два месяца наблюдался из азиатских (8,6 тонн) и североамериканских фондов (83 тонны). В то же время в этом году центробанки России, Турции и Казахстана активно покупают золото в резервы. Так, ЦБ РФ с начала года увеличил запасы золота более чем на 100 тонн.
По оценкам «Альпари Голд», сейчас золото выглядит перепроданным. В ближайшие недели мы ожидаем восстановления котировок этого драгоценного металла. С начала года уровень рисков для мировой экономики вырос — обострение торговых войн, геополитическая напряжённость в мире, замедление темпов роста мировой экономики, возросшая волатильность фондовых рынков, продолжающий расти госдолг США. Рано или поздно эти факторы вернут популярность золота как к главному защитному активу в мире.
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