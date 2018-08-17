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Песков назвал финансовую систему России стабильной
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Песков назвал финансовую систему России стабильной 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПЕСКОВ О КУРСЕ РУБЛЯ: ОПРЕДЕЛЕННАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЕСТЬ, НО ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ АБСОЛЮТНО СТАБИЛЬНА
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