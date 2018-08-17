В Кремле прокомментировали обвал рубля

Песков: финансовая система РФ абсолютно стабильна, несмотря на волатильность курса рубля

Несмотря на разнонаправленную динамику курса рубля, финансовая и экономическая система РФ абсолютно стабильна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Идет разнонаправленная динамика. Определенная волатильность есть, но хотел бы напомнить заявления наших руководителей экономического блока, что финансовая и экономическая система в стране абсолютно стабильна", — отвечая на вопрос, вызывает в Кремле беспокойство ослабление курса рубля в последние дни.

С начала августа до максимума торгов 13 августа на уровне 68,66 рубля курс доллара вырос почти на 10%. При этом падение рубля к евро за тот же период времени оказалось менее существенным и составило 6,8%, а единая европейская валюта поднималась до 78,15 рубля. Тем не менее, начиная с 14 августа рубль начал отыгрывать потери и 17 августа курс доллара торгуется на отметке 67,55 рубля, а евро — на уровне 76,85 рубля.

Основное давление на акции российских компаний и рубль в августе оказывали опасения о введении очередных санкций США.