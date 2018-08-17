Новый дефолт России не грозит — Сергей Дубинин

Новый дефолт России не грозит — Сергей Дубинин — Сегодня никаких предпосылок для беспокойства и паники нет. Чтобы это понять, нужно сравнить основные экономические показатели. За 20-летний период России удалось существенно уменьшить свой государственный долг, а также снизить внутреннюю краткосрочную задолженность. Также следует понимать, что российский ВВП на 20% превышает объем госдолга, который распределен по различным национальным валютам. Если добавить к этому уверенную устойчивость банковской системы, то можно смело подводить положительный итог. Сегодня Россия готова ко многим экономическим вызовам, и никакие дефолты ей не грозят, — рассказал Сергей Дубинин.

День для интервью бывший глава ЦБ выбрал не случайно. Ровно 20 лет назад, 17 августа 1998 года, Правительство РФ объявило о техническом дефолте на сумму более $72,7 миллиардов. Основной причиной для технического дефолта стал кризис на нефтяном рынке. Тогда цены на нефть опустились до %9,1 за один баррель. В том же 1998 году, объем российского ВВП уменьшился в 3 раза и составил $150 миллиардов, в то время как внешний дол увеличился до $200 миллиардов. Ко всему этому, показатель инфляции также увеличился в 3 раза.

— Вспомните 1998 год и опять-таки проведите аналогию. Это мы сейчас можем проанализировать и сказать, что тогда работали неправильно. Именно поэтому, цифры и завели нас в тупик. Произошло своеобразное «очищение» рынка, благодаря которому мы сегодня имеем нормальные финансовые институты, крепкую банковскую систему, адекватную рыночную экономику. Все это смогло развиться только на месте «умершей» российской экономики 1998 года. Как сказал классик — все-таки гибнет то, что плохо работает, — отметил бывший глава ЦБ РФ.

Также у Дубинина есть свое мнение относительно дальнейших перспектив российской экономики. По его мнению, для уверенного развития и роста экономических показателей, россиянам нужно решить две проблемы — низкую производительность труда и внутренние конфликты.

— Одна из главных проблем нашей нации — низкая мотивация, и как вследствие низкая производительность труда. Это преследует нашего государство на протяжении последних нескольких веков. Сейчас нам нужно стремиться к европейскому уровню труда, а также увеличивать инвестиционную привлекательность. Только благодаря внешним инвестициям и высоким результатам в области труда, можно добиться мощного толчка для роста экономики, — прогнозирует Сергей Дубинин.

Сергей Дубинин завершил свое интервью, высказав мнение о грядущем мировом финансовом кризисе. По его словам, даже если мировой кризис и наступит, то он не будет таким масштабным как 10 лет назад. Скорее всего, некоторым развитым странам и вовсе удастся избежать серьезных последствий. Так как основной удар придется на развивающиеся рынки. Дубинин считает, что даже отзвуки возможных финансовых трудностей из азиатского региона не стоит воспринимать в прямом смысле. Да, у Китая есть некоторые проблемы, которые появились после падения внутреннего рынка в 2015 году. Однако Китай смог преодолеть это и преодолеет любые трудности, которые могут возникнуть в будущем, — считает Дубинин.