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Цены на золото стабилизировались после снижения
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Цены на золото стабилизировались после снижения 

Прайм 16 минут назад
В ходе азиатской торговой сессии цены на золото снизились на $15 до $1 160 за унцию (19-месячного минимума), но затем начали отыгрывать позиции. После того как пара EUR/USD укрепилась с 1,13 до 1,14, золото подорожало до $1 180 за унцию, а затем, когда EUR/USD отступила до 1,138, цены на золото стабилизировались около $1 175 за унцию. Как мы отмечали во вчерашнем обзоре, главным событием для рынка стало объявление о торговых переговорах между США и Китаем. Потенциальное улучшение ситуации и, возможно, даже разрешение кризиса неблагоприятны для доллара США (поэтому вчера пара EUR/USD шла вверх), поскольку на рынках снова повысится интерес к рискам. Однако следует еще раз напомнить, что в предстоящих переговорах не будут участвовать высокопоставленные чиновники, поэтому ожидания какого-либо прорыва, возможно, преувеличены. С учетом того, что у рынка появилась надежда, а цены на золото сейчас держатся около многомесячных минимумов (которые выглядят привлекательными для инвесторов), мы полагаем, что негативный тренд на рынке золота вполне может развернуться.
Из-за санкций, введенных США, сейчас растет спрос на золото в Иране и Турции. Наблюдающееся сейчас ослабление валют развивающихся рынков также может поддержать спрос на золото. Отметим также, что все ценовые колебания цикличны по своей природе, и в определенный момент нисходящий тренд по золоту развернется. Улучшение восприятия риска — основной фактор, который может оказать давление на доллар и, соответственно, поддержать цены на золото. Хорошими индикаторами в этой ситуации будут основные фондовые индексы (Nikkei 225, FTSE 100 и S&P 500). Их рост станет сигналом об улучшении перспектив для золота. Впрочем, сегодня день будет довольно спокойным. Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в еврозоне и индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Небольшой рост на фондовом рынке и признаки ослабления доллара сегодня должны оказать поддержку золоту, и торги, на наш взгляд, будут проходить в диапазоне $1 175-1 185 за унцию.
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