Биржи Европы снижаются на сомнениях в успехе торговых переговоров США и КНР

Основные европейские фондовые индексы в пятницу торгуются с отрицательной динамикой, поскольку трейдеры сомневаются в позитивном исходе предстоящих переговоров США и Китая по торговым вопросам, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,14%, до 7545,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 5342,47 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 12188,81 пункта.

Министерство коммерции Китая в четверг сообщило, что заместитель министра Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам.

Рынки не ожидают существенных результатов от предстоящих переговоров, так как они пройдут без участия высокопоставленных чиновников обеих стран. Кроме того, по мнению аналитиков, текущая напряженность в отношениях США и КНР не позволяет надеяться на значительные взаимные уступки. "Все же есть большая разница между готовностью к переговорам и приходом к соглашению", — отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson) в интервью агентству Рейтер

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.