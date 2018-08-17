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Лайфхак: как костромичам купить машину и шубу за тысячу рублей?
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Лайфхак: как костромичам купить машину и шубу за тысячу рублей? 

Kostroma.Today 36 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Покупатели торгового центра могут стать обладателями автомобиля, норковой шубы, колье с бриллиантами, умных часов и многих других замечательных вещей, узнал KOSTROMA.TODAY. Ценные подарки можно получить практически даром!
В ТРЦ «Коллаж» 13 августа стартовала новая акция «Везет же людям!», а у костромичей появился великолепный шанс выиграть просто бомбические призы — автомобиль, великолепную норковую шубу, бриллиантовое колье, умные часы известной марки и еще сотню ценных подарков от магазинов.
Условия акции просты — совершайте покупки и регистрируйте чеки! Одно из условий — чек должен быть свыше 1000 рублей.
Любой костромич, посетивший торговый центр и сделавший в нем покупки с 10 утра до 10 вечера, может зарегистрировать свой чек на ресепшене ТРЦ «Коллаж».
Чеки будут принимать до 20 октября, а сам розыгрыш пройдет 21 октября. При этом участник акции может стать обладателем сразу нескольких призов!
ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ! С ТРЦ «КОЛЛАЖ» ПОВЕЗЕТ И ВАМ!
С условиями акции можно познакомиться здесь. (https://vk.com/topic-37035309_38959427)
18+
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