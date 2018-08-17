20 лет спустя: костромичи вспоминают, как их раздел кризис 98-го года

История №1 — счастливая

Костромичка Наталья, которой в 1998 году было всего 22 года, вспоминает 17 августа с ностальгией.

«Утро проснулась богатой», — признается с улыбкой женщина.

По словам Натальи, перед самым кризисом ей выдали зарплату. Работала она тогда в маленьком баре в одном из поселков Костромской области. Деньги решила вложить в валюту.

«У меня тогда отец продавал и покупал доллары. Вот я и решила у папы их купить — вложить, так сказать, рубли. За 200 долларов отдала, как сейчас помню, 1000 рублей. А на утро проснулась богатой. Доллар-то взлетел в разы», — рассказала Наталья.

Кострома в конце 1990-х.

Как призналась корреспонденту KOSTROMA.TODAY костромичка, отец ближе к обеду начал «рвать и метать». Обвинял дочь в обмане, требовал назад валюту. Успокоился только через месяц.

История №2 — спортивно-автомобильная

Костромич Александр в 1998 году был школьником. 20 лет назад он был на соревнованиях в Америке по гандболу. В далекую страну родители 13-летнего парнишки дали ему с собой доллары. Экономный русский парень за бугром не шиковал и почти всю валюту привез в родную Кострому.

«Я уже сейчас и не вспомню, сколько тогда у меня долларов было. Но, вернувшись к родителям, я все им до копейки отдал. Моих долларов хватило тогда на новенькую «Волгу». Представляете, как на нас соседи смотрели? В стране страшный кризис, а мы машины покупаем», — рассказал Александр.

Улица Советская в 1990-е годы.

Сейчас мужчине 33 года. Большой карьеры в спорте он не сделал, но закалка тех лет помогла ему открыть свой небольшой бизнес.

Кстати, автомобиль «Волга», что семья приобрела 20 лет назад, родители Саши продали 2 года назад.

История №3 — со слезами на глазах

Надо отметить, что счастливые истории для «черного четверга» 1998 года — редкость. Внезапно обрушившийся кризис больно бил по многим.

«По нашей небольшой фирме кризис ударил сильно. Зарплата сильно упала — в три раза. С 400 долларов до 100. Мне, человеку семейному, хватало», — рассказал о своем опыте костромич Егор.

Как вспомнил Игорь, он до сих пор не может забыть слезы родной сестры Анны.

«Тогда племянник был маленький. Аня пришла за смесью в магазин — а смесь в два раза выросла. Рыдала прямо в магазине. Ели на обед картоху и одну сосиску на двоих», — вспомнил костромич.

Газета «Костромские ведомости» подробно рассказывала, что происходило в Костроме в 1990-е годы.

Только факты

2 сентября 1998 года первая полоса газеты «Костромские ведомости» выходит под «шапкой» «Утраченные иллюзии»:

«Две недели мы живем в условиях финансового кризиса. Он еще не в той стадии, когда люди голодают, или нечего надеть. Но уже сегодня русскому сердцу стало мучительно больно от мысли: как же хорошо, оказывается, мы жили еще недавно».

Весь конец августа вкладчики банков провели «не отходя от касс», которые открывались только с одиннадцати утра, как винные магазины в советское время.

«Риэлторские конторы в Костроме на прошлой неделе не столько продавали и покупали, сколько занимались переоценкой стоимости жилья в соответствии с новым курсом доллара. За пять дней прошлой недели в городских автосалонах смели около сотни выставленных на продажу автомобилей. Продуктовые оптовки спешно закрылись. Из розничных магазинов мешками стали покупать сахар и муку».