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Доллар отступает неохотно
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Доллар отступает неохотно 

News.ru 1 час назад
Американская валюта постепенно сдаёт позиции, но делает это весьма неохотно и сдержанно, несмотря на перепроданность своих конкурентов. Это, в первую очередь, говорит о том, что инвесторы не возлагают больших надежд на возобновление переговоров между США и Китаем, которые ранее ни к чему не привели. Напротив, после обсуждений торговых вопросов Дональд Трамп перешёл к агрессивным действиям, и с тех пор две державы не устают обмениваться пошлинам и новыми угрозами.
Таким образом, тенденцию уклонения от рисков погасить будет не так-то просто, хотя активы рискового сегмента выглядят привлекательными для покупок за счет дешевизны, как и активы развивающихся стран, дополнительно пострадавшие от валютного кризиса в Турции, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Наблюдаемое во второй половине недели затишье может в любой момент смениться новой бурей на мировых финансовых площадках, и потому игроки не торопятся избавляться от доллара, ограничиваясь частичной фиксацией прибыли.
Помимо китайско-американских переговоров, на предстоящей неделе интерес в контексте динамики доллара представит выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, в ходе которого он затронет тему монетарной политики и окажет влияние на поведение американской валюты.
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