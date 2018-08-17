Доллар отступает неохотно

Американская валюта постепенно сдаёт позиции, но делает это весьма неохотно и сдержанно, несмотря на перепроданность своих конкурентов. Это, в первую очередь, говорит о том, что инвесторы не возлагают больших надежд на возобновление переговоров между США и Китаем, которые ранее ни к чему не привели. Напротив, после обсуждений торговых вопросов Дональд Трамп перешёл к агрессивным действиям, и с тех пор две державы не устают обмениваться пошлинам и новыми угрозами.

Таким образом, тенденцию уклонения от рисков погасить будет не так-то просто, хотя активы рискового сегмента выглядят привлекательными для покупок за счет дешевизны, как и активы развивающихся стран, дополнительно пострадавшие от валютного кризиса в Турции, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Наблюдаемое во второй половине недели затишье может в любой момент смениться новой бурей на мировых финансовых площадках, и потому игроки не торопятся избавляться от доллара, ограничиваясь частичной фиксацией прибыли.