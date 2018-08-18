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Золотовалютные резервы Узбекистана в июле уменьшились на 270,6 млн долларов
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Золотовалютные резервы Узбекистана в июле уменьшились на 270,6 млн долларов 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Об этом сообщается на сайте Центробанка страны.
Золотовалютные резервы уменьшились в основном из-за снижения цен на золото. Резервы по состоянию на 1 августа составили 27,39 млрд долларов. —0—
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