Золотовалютные резервы Узбекистана в июле уменьшились на 270,6 млн долларов

Об этом сообщается на сайте Центробанка страны.

Золотовалютные резервы уменьшились в основном из-за снижения цен на золото. Резервы по состоянию на 1 августа составили 27,39 млрд долларов. —0—