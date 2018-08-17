ЦБ отметил рост стремления россиян к потреблению

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Банк России снизил оценку профицита ликвидности банковского сектора на конец 2018 года с 3,8-4,2 трлн до 3,7-4,1 трлн рублей (что свидетельствует о росте спроса на кредитование ЦБ), сообщается в комментарии регулятора.

"Наметилось восстановление кредитования организаций оптовой и розничной торговли, что может свидетельствовать как о росте склонности населения к потреблению, так и о постепенном восстановлении кредитования отраслей, наиболее чувствительных к колебаниям деловой конъюнктуры", — отмечает регулятор.