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ЦБ отметил рост стремления россиян к потреблению
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ЦБ отметил рост стремления россиян к потреблению 

ТАСС 30 минут назад
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Банк России снизил оценку профицита ликвидности банковского сектора на конец 2018 года с 3,8-4,2 трлн до 3,7-4,1 трлн рублей (что свидетельствует о росте спроса на кредитование ЦБ), сообщается в комментарии регулятора.
"Наметилось восстановление кредитования организаций оптовой и розничной торговли, что может свидетельствовать как о росте склонности населения к потреблению, так и о постепенном восстановлении кредитования отраслей, наиболее чувствительных к колебаниям деловой конъюнктуры", — отмечает регулятор.
ТАСС: последние новости
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