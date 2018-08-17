ЦБ снизил оценку профицита ликвидности банков на конец года до 3,7-4,1 трлн рублей

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Банк России снизил оценку профицита ликвидности банковского сектора РФ на конец 2018 года на 0,1 трлн рублей, до 3,7-4,1 трлн рублей, сообщается в комментарии регулятора по ликвидности за июль.

"В 2018 году продолжится увеличение структурного профицита ликвидности. Однако его оценка на конец 2018 года снижена Банком России по сравнению с прогнозом, представленным в июньском выпуске комментария, на 0,1 трлн рублей, до 3,7-4,1 трлн рублей. Это связано с принятым в июле решением о повышении нормативов обязательных резервов кредитных организаций по обязательствам в иностранной валюте на 1 п.п. в целях дальнейшей девалютизации банковских балансов", — отмечается в документе.

Банковский сектор РФ перешел к структурному профициту ликвидности в начале 2017 года. В ситуации профицита ликвидности банки не испытывают потребности в привлечении средств у ЦБ и могут снижать ставки по депозитам, а затем смягчать ценовые и неценовые условия кредитования при неизменной ключевой ставке.

В начале текущего года структурный профицит, по данным Банка России, превысил 2,6 трлн рублей.