Хоум Кредит Банк предупредил о техработах 19—20 августа

Хоум Кредит Банк предупредил клиентов о проведении технических работ в информационных системах 19—20 августа.

В сообщении, опубликованном на сайте банка, уточняется, что с 22:00 мск с 19 августа по 4:00 мск 20 августа будут недоступны консультации и услуги, предоставляемые через контактный центр, онлайн-помощник, социальные сети и по звонку с сайта банка

Кроме того, с 17:00 с 19 августа до 2:10 мск 20 августа будут недоступны открытие/закрытие вкладов и совершение платежей и переводов в интернет-банке.

Также банк предупреждает об отсутствии полного доступа для пользователей в интернет-банк с с 22:00 19 августа по 2:10 мск 20 августа.

«Мы заранее приносим свои извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении Хоум Кредит Банка.