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Хоум Кредит Банк предупредил о техработах 19—20 августа
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Хоум Кредит Банк предупредил о техработах 19—20 августа 

Банки.ру 1 час назад
Хоум Кредит Банк предупредил клиентов о проведении технических работ в информационных системах 19—20 августа.
В сообщении, опубликованном на сайте банка, уточняется, что с 22:00 мск с 19 августа по 4:00 мск 20 августа будут недоступны консультации и услуги, предоставляемые через контактный центр, онлайн-помощник, социальные сети и по звонку с сайта банка
Кроме того, с 17:00 с 19 августа до 2:10 мск 20 августа будут недоступны открытие/закрытие вкладов и совершение платежей и переводов в интернет-банке.
Также банк предупреждает об отсутствии полного доступа для пользователей в интернет-банк с с 22:00 19 августа по 2:10 мск 20 августа.
«Мы заранее приносим свои извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении Хоум Кредит Банка.
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