Reuters: новые санкции не окажут сильного влияния на российский нефтегазовый сектор

Новые санкции США будут иметь ограниченное влияние на российскую нефтегазовую промышленность, поскольку с 2014 года она уже значительно сократила свою зависимость от западного оборудования и технологий. Об этом пишет

со ссылкой на данные аналитиков.

Сообщается, что ограничительные меры в отношении российского нефтегазового сектора, введенные в 2014 году, осложнили работу российских компаний, которые использовали произведенное на Западе оборудование для реализации шельфовых проектов и разработки сланцевых месторождений. Однако за прошедшие годы российская промышленность адаптировалась к этой ситуации, о чем свидетельствует рекордный рост добычи нефти. В июле она достигла 11,2 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, нефтегазовая промышленность фактически прекратила заимствования у западных структур, полагаясь вместо этого на собственные средства и кредитование государственных банков, и начала разработку технологий, позволяющих отказаться от услуг западных компаний.

Как указывает агентство, на нефтегазовый сектор России не оказало влияния даже сообщение о подготовке

новых санкционных мер. Американские сенаторы назвали документ о санкциях «законопроектом из ада», российский МИД назвал их «драконовскими», и они вызвали

резкий обвал

на российском фондовом рынке. Тем не менее, даже на этом фоне акции российских нефтяных компаний выросли на 2%. Отмечается, что цена на нефть, выражаемая в рублях, бьет новые рекорды по мере ослабления российской валюты.

Теоретически США могли бы ввести полный запрет на покупку нефти из России, что куда сильнее сказалось бы на нефтегазовом секторе. Однако с учетом того, что Россия поставляет на мировой рынок 11% этого ресурса, подобный запрет приведет к серьезному росту цен на нефть и ударит по положению

самих Соединенных Штатов, остающихся крупнейшим потребителем нефти в мире.