Россияне отходят от сберегательной модели, заявили в Центробанке

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости . Рост депозитного портфеля банков РФ замедлился, что говорит о продолжающемся отходе населения от сберегательной модели поведения, говорится в обзоре ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

"При текущем уровне процентных ставок депозиты по-прежнему остаются привлекательным инструментом сбережений. Однако по мере наращивания потребления на фоне восстановления экономической активности наблюдалось плавное замедление роста депозитного портфеля, свидетельствующее о продолжающемся постепенном отходе населения от сберегательной модели поведения, которое, по оценке Банка России, не создает существенных проинфляционных рисков", — сказано в документе.

Отмечается, что на конец второго квартала 2018 года годовой прирост розничного депозитного портфеля с исключением валютной переоценки составил 7,1%, замедлившись на 1,5 процентного пункта по сравнению с началом текущего года. Замедление роста депозитов было сравнительно равномерным в основных сегментах депозитного рынка, указывает регулятор.

Банк России во вторник сообщил, что вклады населения в российских банках за июль выросли на 0,5% и составили 27,1 триллиона рублей. При этом за семь месяцев вклады населения выросли на 3% (за январь-июль 2017 года — на 5%).