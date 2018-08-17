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Станет светлее: территорию вокруг МТЛ «Арена» приведут в порядок
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Станет светлее: территорию вокруг МТЛ «Арена» приведут в порядок 

63.ru 31 минуту назад
Фото: 63.ru
Подрядчикам передадут территорию вокруг спорткомплекса
Входную группу спортивного комплекса МТЛ «Арена» приведут в порядок. Сообщение опубликовали на сайте госзакупок.
По техническому заданию, подрядчики должны привести в порядок заезды к спортивному объекту, уложить новый асфальт и бордюры. На месте старых канализационных люков и дождеприемных колодцев необходимо установить новые. Также на территории МТЛ «Арена» рабочим предстоит обновить фонари.
Правда, итоги торгов могут затормозить проведение работ. Конкурсная комиссия отклонила единственную поступившую заявку.
— Начальная цена контракта — 2 574 685 рублей. ООО «ВМ ГРУПП» предложило выполнить работы за 2 499 986 рублей, — говорится в протоколе рассмотрения заявок. — Но члены комиссии отклонили их заявку. Теперь торги придется проводить заново.
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