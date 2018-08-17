Станет светлее: территорию вокруг МТЛ «Арена» приведут в порядок

Подрядчикам передадут территорию вокруг спорткомплекса

Входную группу спортивного комплекса МТЛ «Арена» приведут в порядок. Сообщение опубликовали на сайте госзакупок.

По техническому заданию, подрядчики должны привести в порядок заезды к спортивному объекту, уложить новый асфальт и бордюры. На месте старых канализационных люков и дождеприемных колодцев необходимо установить новые. Также на территории МТЛ «Арена» рабочим предстоит обновить фонари.

Правда, итоги торгов могут затормозить проведение работ. Конкурсная комиссия отклонила единственную поступившую заявку.

— Начальная цена контракта — 2 574 685 рублей. ООО «ВМ ГРУПП» предложило выполнить работы за 2 499 986 рублей, — говорится в протоколе рассмотрения заявок. — Но члены комиссии отклонили их заявку. Теперь торги придется проводить заново.