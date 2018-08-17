Совладельца Сибирского банка объявили в розыск 

Полиция разыскивает совладельца Сибирского банка реконструкции и развития Григория Романюту. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Тюменской области.
По словам пресс-службы, Романют подозревается в хищении в особо крупном размере, передаёт ТАСС.
В феврале 2018 года ЦБ отозвал у банка лицензию. Причиной отзыва стало резкое ухудшение финансового положения банка, которое связывают с осуществлёнными крупными сделками с ценными бумагами с целью замены ликвидных активов на заведомо безнадёжные. Сделки были осуществлены в конце января, также в этом месяце из кассы банка пропала крупная сумма денег.
Ранее News.ru писал, что московская полиция задержала бывшего топ-менеджера банка, подозреваемого в хищении 800 млн рублей.