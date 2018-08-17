Хроника падающего рубля

Кризис никогда не приходит просто так. У каждой проблемы есть свои предпосылки, которые в итоге лопаются как гнойник. Экономика России 20 лет назад была в удручающем состоянии, практически все политические меры были малоэффективными, а власти лишь откладывали наступления конца.

Жёсткая денежная политика плохо сочеталась с мягкой бюджетной, а резкое снижение мировых цен на нефть, составлявшую основу отечественного экспорта, и затяжной кризис в Юго-Восточной Азии, лишь долили последние капли в чашу беспомощности российской экономики.

Но не реагировать на это правительство Бориса Ельцина не могло. В ход пошли экстраординарные меры. И 17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств, ЦБ отказался от поддержания финансовыми вливаниями курса рубля. News.ru решил вспомнить этот день и рассказать, как кризис-98 затронул простых граждан.

«Деньги — вещь очень важная. Особенно когда их нет»

О том, что творилось во время дефолта 1998 года, ранее очень хорошо говорил Эрих Мария Ремарк, когда рассказывал про кризис в Германии начала 20-х годов прошлого столетия. Как приходилось бежать с полученной зарплатой в ближайший магазин, чтобы успеть потратить то, что заработал. И именно бежать, ведь любое промедление было губительно — деньги обесценивались в буквальном смысле слова на глазах. Но вот решение пройтись ускоренным темпом по магазинам и снести всё, что есть на прилавках, принимали лишь немногие. По большому счёту люди не очень понимали, ни что происходит, ни что нужно делать. Да и денег у населения попросту не было.

Столичный бизнес пусть с некоторым опозданием, начал реагировать на кризис. Ценники начали менять, образовался дефицит. И если можно было что-то купить, то ехать за этим следовало в область. Приобрести диван с креслами по докризисным ценам? Почему бы нет. Мебель и так пылилась в единичных экземплярах в сельских магазинах, а здесь у местных предпринимателей появилась реальная возможность реализовать свою неликвидную продукцию.

Навариться на кризисе можно было прекрасно. Курс рубля за полгода упал более чем в три раза — с 6 рублей за доллар перед дефолтом и до 21 рубля за доллар к 1 января 1999 года.

Не опасаюсь ничего потерять, так как терять нечего

Конечно, от кризиса выиграл тот, кто имел сбережения в долларах. Тогда было нормой получать зарплату в долларах и проговаривать уровень зарплатного ожидания в американской валюте. Но вот у большинства россиян сбережений как таковых не имелось. Поэтому можно сказать, что и терять от этого было нечего. Средства у населения были на еду и то не всегда, так как многомесячные задержки с оплатой работы сотрудников государственных организаций и небольших компаний стали привычной практикой для России того времени.

Но в массе своей люди как копали свой огород, так и продолжили это делать, ведь это было для них важнее. А думать о стране должна была уже новая команда правительства.