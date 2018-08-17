Рубль возобновил снижение вслед за развивающимися валютами

Сегодня пара USD/RUB с начала торгов демонстрирует восходящую динамику, ускорив рост к середине сессии, но затем существенно откатилась от дневной вершины. Пара EUR/RUB в пятницу открылась вверх, после чего также продолжила активно расти.

На валютные рынки развивающихся стран вернулись пессимистичные настроения, чему способствовало возобновление динамичного снижения турецкой лиры, которая сегодня теряет более 5% к доллару. При этом сама американская валюта не демонстрирует активного повышения, что обычно является основной причиной негативной динамики развивающихся площадок.

Российский долговой рынок продолжает проявлять слабость, в результате индекс гособлигаций RGBI снижается тринадцатую сессию подряд, опустившись к минимальным с декабря 2016 года уровням. При этом недельное отсутствие покупок Минфина на российском валютном рынке пока, скорее, удерживает его от более сильных провалов.

Нефть восстанавливается

После старта российской сессии нефтяные цены перешли к устойчивой восходящей динамике. К текущему моменту котировки Brent преодолели уровень $72, повышаясь на 1,1%. Изначально данный импульс был спровоцирован провалом индекса доллара, но затем американская валюта отыграла его.

На дальнейшую динамику рынка нефти может повлиять еженедельный отчет о буровой активности на американском континенте. Напомним, что в прошлую пятницу количество буровых установок в США существенно увеличилось до максимального более чем за 3 года уровня.

Основные валюты консолидируются

В начале российских торгов американская валюта резко ушла вниз, символически обновив минимум предыдущей сессии по индексу доллара. Но затем он отыграл данный провал и сейчас находится вблизи уровня 96,5 п., теряя 0,15%.

Вчерашние противоречивые данные по американской экономике не позволили доллару определиться с дальнейшим направлением. Сегодня изменить ситуацию на глобальном валютном рынке способен индекс потребительского доверия в США и его инфляционная компонента (17:00 МСК).

Европейская валюта на старте российской сессии продемонстрировала восходящий импульс, переписав вчерашнюю вершину по отношению к доллару. Однако затем пара EUR/USD откатилась и сейчас торгуется в символическом плюсе немного ниже уровня 1,140.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает консолидироваться в рамках диапазона 66,23-67,8, и пока часовая свечка не будет закрыта за пределами одной из его границ в продолжение соответствующего импульса, более вероятно сохранение боковой динамики пары.