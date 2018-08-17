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Frankfurter Allgemeine Zeitung (ФРГ): Сильнейшая инфляция в еврозоне с конца 2012 года
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Frankfurter Allgemeine Zeitung (ФРГ): Сильнейшая инфляция в еврозоне с конца 2012 года 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
«Франкфуртер алльгемайне цайтунг» сообщает о сильнейшей инфляция в еврозоне с конца 2012 года.
Рост цен в еврозоне достиг своего максимума за последние пять лет. Теперь он превышает цель, поставленную Европейским Центральным банком на среднесрочную перспективу в размере почти 2% и составил в июле, по сообщению статистического ведомства Евростат (Eurostat), 2,1%.
В государствах еврозоны инфляция растет третий месяц подряд. В июне она составила 2%, в мае — 1,9%. Особенно заметным был рост цен в энергетическом секторе. Они выросли по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 9,5%. Продукты питания и изделия пищевкусовой промышленности подорожали на 2,5%. Цены на услуги — на 1,4%, на промышленные товары — на 0,5%. ЕЦБ уже завил, что к концу года хочет несколько ужесточить свою финансовую политику. Он ожидает, что в среднесрочной перспективе инфляция будет удерживаться около целевой отметки почти в 2%. — 1,9%.
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