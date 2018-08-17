Имущество «Медведовского мясокомбината» выставили на торги за 409 млн рублей

Имущественный комплекс банкротящегося ОАО «Медведовский мясокомбинат» выставлен на публичные торги, начальная цена установлена в размере 409 млн рублей, пишет газета «Коммерсантъ»

В состав лота входит производственная площадка мясокомбината в Тимашевском районе Краснодарского края, в том числе земельные наделы, цеха, склады, гаражи, инженерная инфраструктура, оборудование для переработки мяса и производства колбасных изделий.

Повторные открытие торги по этому лоту, проводившиеся в июле, не состоялись, поскольку к ним не был допущен ни один участник. Так, ЗАО «Мясокомбинат „Тихорецкий“ было отказано в участии из-за несвоевременно внесенного задатка, а ООО „Рубеж безопасности“ в связи с тем, что представленные документы не прошли проверку.

Мясокомбинат входил в состав холдинга „Инагроком“, обанкротился, лишившись сырьевой базы из-за вспышки африканской чумы свиней на другом предприятии группы „Племзаводе „Индустриальный“.

В конкурсную процедуру Медведовский мясокомбинат вошел в 2015 году, на момент банкротства признанные судами долги составляли 1 млрд рублей, балансовая стоимость имущества оценивалась в 1,9 млрд рублей.