Индексы РФ снижаются, акции «Газпром нефти» обновили исторический максимум

МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по основным индексам, при этом акции "Газпром нефти" выросли и обновили исторический максимум, поднявшись до 355 рублей, следует из данных торгов Московской биржи

Индекс Мосбиржи к 11.50 мск снизился на 0,06% — до 2259,71 пункта, индекс РТС — на 0,43%, до 1061,88 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» рос на 0,24 рубля — до 67,08 рубля, курс евро — на 0,5 рубля, до 76,48 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,52% — до 71,8 доллара за баррель.

АКЦИИ «ГАЗПРОМ НЕФТИ» НА ИСТОРИЧЕСКОМ МАКСИМУМЕ

Акции «Газпром нефти» продолжают отыгрывать сильную отчетность по МСФО, опубликованную в четверг: в начале торгов пятницы бумаги компании обновили исторический максимум в 355 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

К текущему моменту акции «Газпром нефти» росли на 1,75% — до 348,8 рубля. Ранее в ходе торгов они подскакивали на 3,6% — до 355 рублей.

Росту котировок способствует позитивная отчетность по МСФО и планы компании по увеличению дивидендов, говорят аналитики.

Хорошие итоги квартала у «Газпром нефти» в значительной степени обусловлены сравнительно высокими ценами на нефть, ослаблением рубля и сроками индексации экспортной пошлины. Впрочем, по сравнению с другими нефтяными компаниями динамика финансовых показателей была чуть более сдержанной, что обусловлено сравнительно большой долей перерабатывающего сегмента в структуре бизнеса, особенно на внутреннем рынке (ослабление рубля негативно повлияло на продажи в России), отмечает аналитик «Сбербанка КИБ» Анна Котельникова

"Цена реализации нефтепродуктов оказалась чуть ниже, чем мы предполагали, а цена реализации углеводородного сырья в общем соответствует прогнозам. То, что операционная прибыль выше, чем предполагал консенсус-прогноз, вероятно, обусловлено более эффективным контролем над уровнем удельной себестоимости добычи, а также над расходами перерабатывающего сегмента и транспортных расходов", — говорит Котельникова.

"По итогам 2018 года «Газпром нефть», по нашим оценкам, должна генерировать свободные денежные потоки на сумму около 3,5 миллиарда долларов (с учетом вклада совместных проектов). Этого будет более чем достаточно, чтобы профинансировать дивидендные выплаты на сумму 2,3 миллиарда долларов; такой объем предполагает, что среди акционеров будет распределено 35% чистой прибыли по МСФО", — полагает аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

ПРОГНОЗЫ

На российский рынок продолжает оказывать давление рост геополитической напряженности в мире, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

"Динамика сегодняшней торговой сессии вновь будет отражать надежды на отсутствие эскалации в отношениях Китая и США в свете объявления о запланированных переговорах в конце августа. Повышение цен на нефть также поддержит «бычий» настрой. Тем не менее, оптимизм будет ограничен новым раундом жестких заявлений администрации Трампа: министр финансов Мнучин заявил, что США готовы ввести новые санкции против Турции, если Анкара не освободит арестованного американского пастора", — отмечают аналитики БКС.