Промсвязьбанк изменил условия начисления «кэшбэк» для клиентов Orange Premium Club

Программа лояльности «Кэшбэк» подразумевает начисление баллов за покупки по картам, которые в дальнейшем можно обменять на рубли через мобильный или интернет-банк в соотношении 1 балл = 1 рубль.

Сейчас клиенты Orange Premium Club могут выбрать одну из промо-категорий, за покупки в которых баллы будут начисляться в размере 5%: «АЗС и автоуслуги», «Аптеки», «Красота», «Спорт и активный отдых», «Товары для детей». За все прочие покупки возмещение составит 1%. Максимально в месяц можно накопить 5 тыс. баллов.

Продуктовый виджет

Если клиент не выбрал специальную категорию, то ему по-прежнему будет начисляться 0,25% за все покупки, но не более 3 тыс. бонусов в месяц.

Также до 30 ноября 2018 года в рамках акции предусмотрено начисление 9% за поездки на такси, использование каршеринга, а также в кафе, ресторанах, в том числе быстрого питания (фастфуд) при условии безналичных трат по карте от 60 тыс. рублей в месяц. Максимально может быть начислено 5 тыс. баллов в месяц.