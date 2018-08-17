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Промсвязьбанк изменил условия начисления «кэшбэк» для клиентов Orange Premium Club
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Промсвязьбанк изменил условия начисления «кэшбэк» для клиентов Orange Premium Club 

Банки.ру 1 час назад
Программа лояльности «Кэшбэк» подразумевает начисление баллов за покупки по картам, которые в дальнейшем можно обменять на рубли через мобильный или интернет-банк в соотношении 1 балл = 1 рубль.
Сейчас клиенты Orange Premium Club могут выбрать одну из промо-категорий, за покупки в которых баллы будут начисляться в размере 5%: «АЗС и автоуслуги», «Аптеки», «Красота», «Спорт и активный отдых», «Товары для детей». За все прочие покупки возмещение составит 1%. Максимально в месяц можно накопить 5 тыс. баллов.
Продуктовый виджет
Если клиент не выбрал специальную категорию, то ему по-прежнему будет начисляться 0,25% за все покупки, но не более 3 тыс. бонусов в месяц.
Также до 30 ноября 2018 года в рамках акции предусмотрено начисление 9% за поездки на такси, использование каршеринга, а также в кафе, ресторанах, в том числе быстрого питания (фастфуд) при условии безналичных трат по карте от 60 тыс. рублей в месяц. Максимально может быть начислено 5 тыс. баллов в месяц.
«Отмечу, что баллы начисляются за каждые полные 100 рублей покупок, округление суммы происходит в меньшую сторону, например, при сумме покупки в 299 рублей, баллы будут начислены исходя из 200 рублей», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
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