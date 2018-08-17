Годовая инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,1%

Годовая инфляция в еврозоне в июле составила 2,1% против 2% в июне, в ЕС темпы роста цен ускорились до 2,2% с 2,1% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Eurostat.

Год назад годовая инфляция в зоне евро составляла 1,3%, в Евросоюзе — 1,5%, отмечает статистическое агентство.

Самая низкая годовая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Греции (0,8%), Дании (0,9%) и Ирландии (1%), самая высокая — в Румынии (4,3%), Болгарии (3,6%), Венгрии (3,4%) и Эстонии (3,3%).

По сравнению с июнем 2018 года годовая инфляция снизилась в девяти государствах ЕС, осталась неизменной в шести и выросла в 13.