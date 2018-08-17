Подмосковье планирует сохранить рост объемов военно‑промышленной продукции на уровне 15%

«В рамках этого форума («Армия-2018» — ред.) мы по поводу соглашений ничего не анонсируем, часть деловой программы форума будет закрытой. Соглашения будут, конечно же, заключаться. По темпам развития военно-промышленного комплекса Подмосковье каждый год прибавляет, в 2017 году прибавили почти 17%, рост объемов производства налицо», — сказал Буцаев.

Он пояснил, что рост связан, в первую очередь, с государственным заказом, а также экспортом произведенного в Подмосковье за рубеж.

«Мы думаем, что мы не упадем в этих цифрах. В 2017 году было 14,7 (процентов роста объемов — ред.), думаем, достигнем таких же показателей в 2018 году, что очень амбициозная задача по объективным причинам, в силу того что государственный оборонный заказ достаточно интенсивно рос последние три года, больше увеличиваться не будет и произойдет определенное снижение», — сказал Буцаев.

По его словам, в 2017 году «было отгружено продукции военно-промышленного комплекса Подмосковья на 470 миллиардов рублей».