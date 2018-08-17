Иностранцы откажутся от российских облигаций

Санкции США в отношении российского госдолга (ОФЗ плюс еврооблигации) приведут к тому, что иностранные инвесторы расстанутся с 8−10% российских госбумаг. В этом случае равновесные ставки рублёвых заимствований государства могут вырасти на 0,5−0,8 п.п., подсчитали в АКРА. Поскольку Минфин РФ не раскрывает информацию о держателях госбумаг, аналитикам АКРА пришлось использовать для своих расчётов данные центральных банков, министерств и госфондов других стран. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что удар по рынку ОФЗ (облигаций федерального займа) повлечёт девальвацию рубля и осложнит как заимствования российскими банками на международных рынках, так и обслуживание ими текущих долгов.

Американцы выйдут первыми

По оценке АКРА и Bloomberg , резиденты США держат 8% госдолга РФ — и вот они совершенно точно выйдут из санкционного актива. Судя по всему, так же поступит и норвежский суверенный фонд GPFG, чья доля в российском госдолге на начало 2018 года составляла 1,4%. В прошлом году он объявил об изменении своей инвестиционной политики. Наибольшая доля — 66% — в структуре держателей приходится на резидентов России, на Люксембург — 7%. Юрисдикцию 13% инвесторов экспертам АКРА установить не удалось.

En+, Газпромбанка и На ситуации решающим образом сказались санкции, введённые 6 апреля Вашингтоном в отношении нескольких российских миллиардеров, крупных компаний ( UC Rusal «Ренова» ), а также руководителей ВТБ «Газпрома» . За три месяца иностранцы избавились от ОФЗ на 369 млрд рублей, снизив свою долю в общем объёме на 6,3 п.п. Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих инвесторам-нерезидентам, сократился до минимума почти за полтора года (28,2%) и на 1 июля составил 1,982 трлн рублей. В прежние годы доля нерезидентов в ОФЗ достигала 40%.

Global Look Press/ dpa /Alex Edelman

Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Что касается документа под названием «Акт о защите США от агрессии Кремля», внесённого в конгресс 2 августа сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом, то это и в самом деле самый жёсткий из когда-либо задействованных наборов санкционных и иных мер в отношении России. «Законопроект из ада» предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с госдолгом РФ. Под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами Центробанка , Фонда национального благосостояния и Федерального казначейства , а также крупнейших банков РФ — Сбербанка , ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы

Речь идёт, прежде всего, о запрете операций carry trade — международных спекуляций на разнице в учётных ставках. Западные инвесторы сегодня владеют более чем третью российских и международных суверенных облигаций РФ. По данным Bloomberg, BlackRock Inc, Stone Harbor и JPMorgan Chase & Cо — три крупнейших держателя рублёвой задолженности с инвестициями на общую сумму около $4,9 млрд Новый санкционный пакет пока не рассмотрен, но, судя по настрою сенаторов, документ предполагают принять до проведения в ноябре промежуточных выборов в конгресс. Финансовые власти РФ, со своей стороны, обещают, что экономика справится с любыми шоками.

В феврале Минфин США во главе со Стивеном Мнучиным представил доклад с оценкой вероятного эффекта санкций в отношении госдолга РФ. Как уверяют авторы, «законопроект из ада» ударит по мировому финансовому рынку и инвесторам. В этом прогнозе усомнились аналитики, опрошенные Reuters . В качестве контраргумента агентство приводит данные, согласно которым доля России в индексе суверенных валютных облигаций EMBI Global составляет сегодня лишь 3,6% (в 2007 году — 9%), в индексе корпоративных облигаций CEMBI — 5% (в 2007-м — 14%).

А вот для России последствия действительно могут оказаться достаточно серьёзными. По мнению ряда экспертов, неизбежная волна распродаж ОФЗ приведёт к резкому падению котировок ОФЗ, а затем и к ослаблению курса рубля — в коридоре от 65 до 70 рублей за доллар. Стоит также ожидать и роста доходности по российским долговым бумагам — от нынешнего уровня в 7% до 11−12%.

В санкционном пакете США речь идёт о новом долге. То есть, о том, который будет выпускаться. Для держателей старого долга, в общем-то, никаких угроз нет. Не будет покупаться новый долг, а старый — как они держали, так и будут держать. Но всё равно, на фоне этой общей тенденции, которая происходит на развивающихся рынках, не только же из российского долга сейчас уходят нерезиденты. Единственное, конечно, у нас добавляет негатива санкционная тематика. В сентябре многое прояснится, и есть вероятность, что, по аналогии с началом года американский Минфин снова выдаст рекомендацию не вводить прямых санкций против российского долга. Думаю, что сильного негатива именно из-за запрета долга не будет, поскольку доля нерезидентов-держателей там уже меньше 28%. Основными держателями являются, в основном, российские учреждения. Страшнее будет, если введут запрет на валютные операции для наших крупных банков.

В данном случае речь идёт именно об ОФЗ, а не обо всех российских бумагах, которые можно отнести к госдолгу. И если ОФЗ, действительно, активно распродавали, начиная с апрельских санкций, то евроблигации практически не двинулись, то есть, доля нерезидентов осталась почти той же, распродажи были в 15 раз менее активными, чем ОФЗ. Если мы посмотрим на динамику доли нерезидентов в еврооблигациях, то мы увидим, что еврооблигации ни после весенних санкций, ни сейчас почти не распродавали. А ОФЗ нерезиденты распродавали очень активно, выше 400 млрд рублей. О чём это говорит? Санкции — не основная причина распродажи. Основная причина связана с опасениями волатильности курса рубля, который снизит прибыль от владения облигациями, выпущенными в рублях. Иначе евроблигации тоже бы отдавали. В сегменте ОФЗ, я согласен, можно ждать распродажи до 10 процентных пунктов снижения доли инвесторов. То есть, если сейчас их около 30%, то, видимо, будет ближе к 20% в структуре ОФЗ. Скорее всего, это приведёт к ослаблению рубля, поскольку нерезиденты будут продавать тоже в рублях, и, естественно, скупать с рынка доллары. Но в среднесрочной перспективе, я думаю, их так же быстро и выкупят, поскольку риски падения рубля снизятся. В краткосрочной перспективе такие распродажи будут краткосрочными и больше повлияют на курс рубля, чем на стоимость обслуживания госдолга.