В Саратовской области зарплаты населения чудом оказались выше доходов

По данным Саратовстата, среднемесячная номинальная зарплата жителя Саратовской области за июнь составила 27 788 рублей. По сравнению с тем же месяцем 2017 года она увеличилась на 5,1%. Денежные доходы населения в июне оценивались в 21 695 рублей на душу населения. Они выросли на 3,7%.

Странным образом зарплата превышает доход на 6 тысяч. Хотя по всем определениям должна быть меньше, либо на одном уровне. Ведь в зарплату входит только форма вознаграждения за труд. Тогда как доход — совокупность поступлений всех денежных и натуральных средств за определенный промежуток времени. Это помимо зарплаты, и пенсии, стипендии, пособия, проценты по вкладам, дивиденды и т.д.