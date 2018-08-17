Эксперт: «Роттердам+» упразднят не сейчас

Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.

«Пока «Роттердам+» не планируют упразднять. Просто на год продлили действие положения, согласно которому рассчитывается оптовая стоимость электрической энергии. Через год будет свободное рыночное ценообразование. И тогда цены будут формироваться исходя из фактических условий и никакая формула будет не нужна. Будет рынок, и будут поставки по прямым договорам. Цена, которая будет предлагаться на рынке, будет учитывать издержки и на производство, в том числе то, что сейчас этой формулой предполагается», — отметил Марунич.

По его словам, согласно закону рынок электроэнергии будет создан 1 июля 2019 года.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует упразднить формулу «Роттердам+» в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.

Проект соответствующего постановления опубликовали на официальном сайте НКРЭКУ.