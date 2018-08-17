Россия надежно застрахована от «черных дней» благодаря двум факторам

Слова Дмитрия Пескова об абсолютной стабильности финансовой системы России в краткосрочной перспективе вполне справедливы. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, кандидат экономических наук Международного банковского института Давид Тереладзе.

"Изначально санкции США с 2014 года были номинальными и не наносили серьезного ущерба России, однако сейчас они становятся секторальными — именно этим обуславливается повышенная волатильность рубля, которую мы наблюдаем в последнюю неделю. То есть ограничения затрагивают отрасли экономики.

Однако говорить о дефолте в сегодняшней ситуации не приходится — обстоятельства сегодня совершенно иные, нежели десять лет назад. У России минимальный госдолг и весомые золотовалютные запасы, что дает возможность сгладить волатильность. Объявления о новых санкциях заставляет игроков на финансовых биржах играть на понижение, из-за чего «проседает» курс рубля. Но эти процессы подконтрольны, о кризисе и катастрофе речи не идет", — отмечает эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал финансовую систему России «абсолютно стабильной‍, несмотря на волатильность курса рубля». «Вы видите, что идёт разнонаправленная динамика. Действительно определённая волатильность есть, но ещё раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна», — сказал он. И добавил: волатильность рубля не мешает финансово-экономической системе России.

"У российских монетарных властей достаточно инструментов для того, чтобы не допустить резких колебаний курса рубля. Во-первых, это имеющиеся у страны значительные накопленные резервы. Во-вторых, валютные интервенции, которые Центральный банк имеет право проводить в случае необходимости. В краткосрочной перспективе все негативные факторы Банк России сможет нивелировать.

В долгосрочной перспективе все будет зависеть от общемировых тенденций и уровня взаимоотношений между Россией и США. Пока все говорит о том, что американцы настроены наращивать противостояние, а такая политика напрямую отражается на экономике", — подчеркивает специалист.

Перспективы и санкции

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро в середине прошлой недели на опасениях возможного введения новых санкций США против РФ. Итоговый документ был опубликован в базе конгресса США только 14 августа, однако публикации даже неполного текста хватило для того, чтобы курс рубля начал колебаться. Если 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 рублей за доллар, то утром 8 августа ​ курс доллара к рублю достиг максимума с апреля 2018 года, на пике превысив 65 рублей.

Тем временем, сегодня исполняется 10 лет со дня объявления Россией дефолта, потому многие на фоне тенденций последних дней заговорили о возможности нового обрушения российской валюты. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что российская экономика адаптировалась к санкциям за годы с момента введения экономических ограничений, а также имеет крепкий платежный баланс, который позволяет ей увеличивать золотовалютные резервы. Также он указал, что, если Вашингтон введет новые санкции, Москва продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и допустил отказ от доллара при торговле нефтью.

"Если говорить о текущей ситуации, то самыми серьезными ограничениями могут стать санкции к российскому госдолгу — американцам запретят покупать облигации федерального займа. Эти меры еще обсуждаются, и в случае введения могут дать серьезные последствия. Однако я не думаю, что эти меры будут задействованы — Соединенные Штаты не пойдут на открытую конфронтацию с Россией.

Вызванная Штатами политическая конфронтация снижает интерес инвесторов к российскому рынку, потому возможность таких тенденций исключать нельзя. И на фоне объявления санкций курс российской валюты по отношению к доллару ожидаемо будет ослабевать и к концу года может стабилизироваться в районе 70 рублей за доллар. В целом ситуация станет более понятна после 22 августа, когда новые санкции в отношении России вступят в силу.

Есть вопросы и к нефтяным ценам — в последнюю неделю баррель подешевел с 73 до 70 долларов. Для России комфортным было бы повышение котировок до уровня 90 долларов, чтобы экономика и бюджет чувствовали себя уверенно", — заключает Давид Тереладзе.