Почему emerging markets — финансовые марионетки?

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». На мировые рынки вернулись распродажи. Развивающиеся рынки снова окрасились в красные цвета. Все произошло внезапно.

Рынки, на которые в последние пару дней вернулся оптимизм, вдруг вспомнили о проблемах — начались массированные распродажи.

В первую очередь досталось, конечно, развивающимся рынкам: турецкая лира всего за несколько минут обвалилась на 8%. Такая волатильность присуща была только криптовалютам, хотя сейчас даже там таких движений нет.

Вслед за лирой последовал рубль, пусть и не в таких масштабах. Любопытно, что за падением последовала молниеносная коррекция: рубль буквально за 20 минут отыграл около 50 коп., но затем распродажи возобновились.

Стоит отметить, что время, в которое начинается и заканчивается падение рубля, два дня подряд практически совпадает.

Возможно, более крупные спекулянты ведут охоту на более мелких. Те, кто открывали позиции на укрепление рубля в последние дни, получили болезненный удар. Возможно, у кого-то даже случились маржин-коллы.

Вся суть заключается в том, что многие страны, попадающие под характеристику развивающиеся, являются, по сути, финансовыми марионетками и полностью беззащитны перед наплывом спекулянтов.

Да, у почти у всех этих стран есть определенные проблемы: у России санкции, экономика Турция на грани краха, в ЮАР свои проблемы и так далее. Но зависимость от внешнего финансирования просто поражает.

Пока есть спрос на активы emerging markets, экономики этих стран развиваются и чувствуют себя вполне неплохо, но все это до тех пор, пока капитал не начинает уходить. Как правило, это горячие деньги, и уходят они очень быстро, при этом сопровождаются безжалостными атаками спекулянтов.

В результате резкой девальвации экономики этих стран буквально складываются, как карточный домик. Яркий пример — Турция.

Под угрозу попадают и банки. Так, сегодня агентство Fitch