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Почему emerging markets — финансовые марионетки?
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Почему emerging markets — финансовые марионетки? 

Вести Экономика 32 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». На мировые рынки вернулись распродажи. Развивающиеся рынки снова окрасились в красные цвета. Все произошло внезапно.
Рынки, на которые в последние пару дней вернулся оптимизм, вдруг вспомнили о проблемах — начались массированные распродажи.
В первую очередь досталось, конечно, развивающимся рынкам: турецкая лира всего за несколько минут обвалилась на 8%. Такая волатильность присуща была только криптовалютам, хотя сейчас даже там таких движений нет.
Вслед за лирой последовал рубль, пусть и не в таких масштабах. Любопытно, что за падением последовала молниеносная коррекция: рубль буквально за 20 минут отыграл около 50 коп., но затем распродажи возобновились.
Стоит отметить, что время, в которое начинается и заканчивается падение рубля, два дня подряд практически совпадает.
Возможно, более крупные спекулянты ведут охоту на более мелких. Те, кто открывали позиции на укрепление рубля в последние дни, получили болезненный удар. Возможно, у кого-то даже случились маржин-коллы.
Вся суть заключается в том, что многие страны, попадающие под характеристику развивающиеся, являются, по сути, финансовыми марионетками и полностью беззащитны перед наплывом спекулянтов.
Да, у почти у всех этих стран есть определенные проблемы: у России санкции, экономика Турция на грани краха, в ЮАР свои проблемы и так далее. Но зависимость от внешнего финансирования просто поражает.
Пока есть спрос на активы emerging markets, экономики этих стран развиваются и чувствуют себя вполне неплохо, но все это до тех пор, пока капитал не начинает уходить. Как правило, это горячие деньги, и уходят они очень быстро, при этом сопровождаются безжалостными атаками спекулянтов.
В результате резкой девальвации экономики этих стран буквально складываются, как карточный домик. Яркий пример — Турция.
Под угрозу попадают и банки. Так, сегодня агентство Fitch:
Fitch В контексте вероятного введения новых санкций США и волатильности российской валюты ВТБ наиболее уязвим к потенциальной девальвации рубля, так как его достаточность капитала может опуститься ниже минимальной с учетом буферов при курсе 75 руб. за доллар, написали в обзоре аналитики Fitch во главе с Антоном Лопатиным. «Большинство остальных системно значимых банков могут выдержать курс выше 100» руб. за доллар. В худшем случае ЦБ может дать банкам послабления при расчете нормативов, как он уже делал в 2014 г. Источник: Bloomberg
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