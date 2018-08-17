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Минсельхоз сообщил о несущественном росте цен производителей на мясную продукцию
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Минсельхоз сообщил о несущественном росте цен производителей на мясную продукцию 

Rambler News Service 20 минут назад
В 2018 году цены производителей на мясную продукцию продемонстрировали несущественный рост, сообщает пресс-служба Минсельхоза России. В ведомстве отметили, что за последние два года цены на мясную продукцию стабильно снижались в виду достаточного предложения на рынке.
«В текущем году цены производителей на мясо, в том числе свинину росли не существенно. В весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе (”сезон шашлыков”)», — говорится в сообщении.
По данным Минсельхоза, на 16 августа 2018 года средневзвешенные цены сельхозпроизводителей (в убойном весе) находятся на уровне показателя за аналогичный период прошлого года по говядине и выше — по мясу птицы (на 3,1%) и свинине (на 2,5%). В Минсельхозе пояснили, что на формирование внутренних цен на агропродовольственном рынке влияют импортные поставки сельхозпродукции, а при росте курса валют увеличивается стоимость в рублевом эквиваленте, что оказывает влияние на ценовую политику отечественных производителей.
В ведомстве также добавили, что цены на товары не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно на основании складывающихся на рынке спроса и предложения, потребительских свойств товара и его качества.
Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился с письмом к вице-премьеру Алексею Гордееву, в котором его попросили оказать влияние на торговые сети, чтобы они согласились повысить цены на мясные продукты, сообщали «Ведомости».
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