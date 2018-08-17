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Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 8%
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Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 8% 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Рост реальных доходов россиян в июле 2018 года в годовом выражении составил 2%, реальных зарплат — 8%, сообщил Росстат. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в июле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 2%, в январе-июле 2018 года — на 2,6%", — говорится в сообщении статистического ведомства.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2018 года, по оценке, составила 42,64 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,7%, в январе-июле 2018 года — на 11,1%.
Рост реальной заработной платы в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8% в годовом выражении, по сравнению с июнем она снизилась на 7,3%. В январе-июле рост составил 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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