Технополис «Стогино» присоединится к акции «День без турникетов»

С 30 августа по 1 сентября Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства при поддержке правительства Москвы проведет городскую акцию «День без турникетов». В СЗАО к акции присоединится технопарк «Строгино».

— Всем желающим предоставят уникальную возможность увидеть работу высокотехнологичных предприятий, ознакомиться с процессом создания современной инновационной продукции, а также узнать об истории московских заводов и посетить их музеи, — сообщил руководитель ведомства Алексей Фурсин

В ходе предыдущей акции промышленные предприятия и технопарки посетили более 10 тысяч человек, они наблюдали за производственным процессом и слушали научно-образовательные лекции. В акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе областные. (ск)