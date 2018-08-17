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Технополис «Стогино» присоединится к акции «День без турникетов»
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Технополис «Стогино» присоединится к акции «День без турникетов» 

Управа района Куркино 49 минут назад
Фото: Управа района Куркино
С 30 августа по 1 сентября Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства при поддержке правительства Москвы проведет городскую акцию «День без турникетов». В СЗАО к акции присоединится технопарк «Строгино».
— Всем желающим предоставят уникальную возможность увидеть работу высокотехнологичных предприятий, ознакомиться с процессом создания современной инновационной продукции, а также узнать об истории московских заводов и посетить их музеи, — сообщил руководитель ведомства Алексей Фурсин.
В ходе предыдущей акции промышленные предприятия и технопарки посетили более 10 тысяч человек, они наблюдали за производственным процессом и слушали научно-образовательные лекции. В акции участвовали 38 предприятий и технопарков, в том числе областные. (ск)
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