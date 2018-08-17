В Минприроды заявили, что санкции мешают новым проектам по добыче газа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости . Санкции США и ЕС против нефтегазовых компаний РФ затрудняют развитие новых проектов по добыче газа в России, в том числе на шельфе, говорится в государственном докладе Минприроды «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2016 и 2017 годах».

"Санкции против российских нефтегазовых компаний, ограничивающие приток зарубежных инвестиций, новых технологий и оборудования в отрасль, затрудняют развитие новых проектов в России, в особенности шельфовых и направленных на разработку трудноизвлекаемых запасов", — говорится в докладе.

"В период 2016–2017 годов не введено в эксплуатацию ни одного значимого месторождения, газодобывающие компании сосредоточили внимание на проведении работ по уже действующим проектам", — отмечается в докладе.

Ранее в презентации "Газпрома" ко Дню инвестора сообщалось, что санкции США и ЕС не препятствуют доступу «Газпрома» к глобальным рынкам капитала. Возможность введения новых санкций США, касающихся экспортных газопроводов, не распространяется на проекты, объявленные к реализации до 2 августа 2017 года, а технологические санкционные ограничения касаются менее 1% добычи углеводородов группы «Газпром».

При этом санкции повлияли на разработку Южно-Киринского месторождения в Охотском море. Оно рассматривалось в качестве ресурсной базы для строительства третьей линии завода СПГ проекта «Сахалин-2», однако в августе 2015 года было включено в перечень объектов, попавших под отраслевые санкции США в отношении российской экономики. После этого сроки его освоения неоднократно переносились, окончательное инвестрешение по строительству третьей очереди «Сахалина-2» пока не принято.