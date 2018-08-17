Долги по зарплате перед россиянами резко выросли

Суммарная задолженность российских работодателей перед работниками по состоянию на 1 августа равняется 3,4 миллиарда рублей, следует из материалов Росстата . Это на 20,9 процента больше, чем было месяцем ранее.

21,2 процента из общей суммы долга (721 миллиона рублей) приходится на 2017 год, на 2016-й и более давние периоды — 34,6 процента (1,2 миллиарда). Остальное образовалось уже в 2018 году.

На данный момент долги по зарплате имеются перед 50,4 тысячи человек. 44 процента из них — работники обрабатывающей отрасли, 23 процента — строители, восемь процентов — сотрудники сельскохозяйственных предприятий, шесть процентов — предприятий транспорта и пять процентов — добывающих.

Лидером по невыплате является Дальневосточный федеральный округ — 828 миллионов рублей. За ним следуют Северо-Западный — 708,9 миллиона и Центральный — 611,3 миллиона. Самый маленький долг — в Уральском федеральном округе (68,1 миллиона рублей).