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Реальные располагаемые доходы россиян в июле снизились на 4,7% в сравнении с июнем
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Реальные располагаемые доходы россиян в июле снизились на 4,7% в сравнении с июнем 

Rambler News Service 31 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) россиян в июле 2018 года снизились на 4,7% по сравнению с июнем, сообщает Росстат.
При этом ранее, в июне по сравнению с маем, показатель увеличился на 10,1%.
В годовом выражении реальные располагаемые доходы выросли в июле на 2%, в первом полугодии — на 2,6%. Данные приводятся без учета единовременной выплаты (ЕВ) пенсионерам в 2017 году. С учетом прошлогодней ЕВ показатель в первом полугодии 2018 года вырос на 1,7% в годовом выражении.
Денежные доходы в среднем на душу населения в июле выросли в годовом выражении на 5,1%, в месячном выражении — снизились на 3,4%, до 32 303 руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении в июле составила 42 640 руб. — на 10,7% больше, чем в июле 2017 года и на 7% меньше по сравнению с июнем 2018 года.
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