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В Екатеринбурге 10 миллионов рублей пытались вывезти без декларации
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В Екатеринбурге 10 миллионов рублей пытались вывезти без декларации 

Уральский меридиан 27 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Сотрудники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина задержали пассажиров с незадекларированными наличными на 3 рейсах, вылетавших с разницей в несколько часов. Таможенники изъяли у нарушителей суммы, которые превышают допустимый лимит провоза наличных денежных средств без декларирования, а на пассажиров завели административные дела.
В багаже пассажирки рейса до Тель-Авива таможенники обнаружили 13 тысяч долларов, 2 тысячи евро и чуть больше 20 тысяч рублей. У мужчины, собиравшегося вылететь из Екатеринбурга в Худжанд с собой оказалось чуть больше миллиона рублей наличными. Пассажир рейса Екатеринбург-Душанбе пытался вывезти из страны 10 тысяч долларов и 27 тысяч рублей. Согласно правилам, при единовременном ввозе или вывозе денежных средств в эквиваленте на общую сумму более 10000 долларов США в обязательном порядке необходимо пройти процедуру таможенного декларирования, которая не подразумевает никаких дополнительных сборов и платежей. Однако все нарушители проходили по «зеленому коридору» и уверяли таможенников, что не знакомы с правилами провоза наличных.
Кольцовская таможня имени В. А. Сорокина рекомендует внимательно изучать таможенное законодательство. Информация о правилах провоза товаров через границу размещена на стендах перед зоной таможенного контроля. Кроме того, в залах вылета и прилета терминала В аэропорта Кольцово дежурят инспекторы, которые проконсультируют о правилах перемещения товаров и денежных средств.
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