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Рекордное количество УК Подмосковья примут участие в Дне открытых дверей 18 августа
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Рекордное количество УК Подмосковья примут участие в Дне открытых дверей 18 августа 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
В предстоящей акции «День открытых дверей в управляющих компаниях», которая пройдет в Подмосковье 18 августа, примет участие рекордное количество организаций, сообщается на сайте Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».
«Количество управляющих организаций, которые прислали заявки для регистрации на участие в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях» 18 августа, будет рекордным», — сказал руководитель ведомства Вадим Соков.
Сейчас идет регистрация последних заявок. Точную цифру компаний, участвующих в акции, назовут в субботу, 18 августа.
В День открытых дверей жители Подмосковья получат возможность в удобное время — с 10 до 15 часов — обратиться в свои управляющие организации за решением жилищно-коммунальных проблем. Главной темой предстоящей акции станет внедрение и реализация системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах Подмосковья.
«В предстоящую субботу (18 августа — ред.) сотрудники подмосковной Госжилинспекции, которые примут участие в акции в полном составе, вместе с представителями управляющих компаний расскажут, о том, почему важно разделять различные виды мусора, и что должен сделать каждый собственник или наниматель жилья, чтобы быть готовым к этому», — пояснил Соков.
Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья проходят с марта 2014 года. С марта 2016 года акция стала ежеквартальной, а с декабря того же года — тематической. Несмотря на увеличение периодичности, Дни открытых дверей продолжают оставаться востребованными, количество участников регулярно увеличивается.
Очередной рекорд был установлен 30 июня 2018 года на предыдущей акции, которую поддержали 753 управляющие организации.
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