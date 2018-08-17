СМИ: цены на импортное вино повысят из-за курса валют

Как сообщает «Коммерсантъ», очередной виток ослабления рубля заставил некоторых импортеров вина вновь корректировать цены на свою продукцию. Так, в августе рост стоимости может достигнуть 9%.

Среди причин текущего повышения цен также называются плохой урожай винограда в Европе и расходы на ведение помарочного учета продукции в ЕГАИС.

В себестоимости товара валютная составляющая, то есть сама цена вина — лишь одна часть. Другая часть — это платежи на таможне, за транспорт, налоги, поэтому если рубль дешевеет на 10%, то это не значит, что товар дорожает на эти же 10%. Конечно, каждая компания принимает свое решение, прокомментировала ситуацию директор по развитию компании «Винтаж-М» Светлана Арсенашвили:

— Кто-то сейчас повышает цены, чтобы дорого купить валюту, кто-то делает по-другому. Мы не меняем цены на протяжении нескольких лет. Например, наша компания покупает товар на условиях предоплаты, поэтому сегодня не меняет цены на товар. Как будет развиваться ситуация в сентябре-октябре, сказать сложно. Если цена закупки увеличится больше, чем на 10%, тогда всем придется поднимать цены. Цена состоит не только из себестоимости, но и из спроса. На какой-то товар увеличивается спрос, значит, цены растут, на какой-то уменьшается, значит, цены падают. Это тоже фактор.

— Когда курс снижается, цены падают или нет?

— Безусловно, если достаточно сильно изменяется курс, то происходит удешевление товаров на рынке.

Велика ли импортная составляющая в российской продукции и отразится ли подорожание на ней? Отвечает президент Союза виноградарей и виноделов России, председатель совета директоров Миллеровского завода Леонид Попович

— Я думаю, на аналогичную российскую продукцию никакого повышения цен не будет, потому что мы сейчас в очень серьезной конкурентной борьбе именно с импортным вином. Если импортная продукция будет потеснена российской, мы будем только рады.

— Какие-то составляющие закупаются сейчас для производства вина за рубежом?

— Безусловно. Пробка закупается за рубежом, может быть, несколько возрастет цена тех, кто делает их из импортного виноматериала. Если это и скажется на повышении российских цен, то буквально на 1%. Есть большие запасы готовой продукции. Серьезно скажутся 2% НДС, это неизбежно.

В прошлом году из-за улучшения потребительского спроса, по таможенной статистике, импорт тихих вин вырос почти на 40%, игристых — более чем на 30%. В 2018 году рост объемов продолжился: в январе-апреле поставки тихих вин увеличились на 1%, игристых — на 7%.