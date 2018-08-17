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Высокий суд Лондона снова арестовал акции «Возрождения»
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Высокий суд Лондона снова арестовал акции «Возрождения» 

Rambler News Service 16 минут назад
Высокий суд Лондона 15 июля снова арестовал активы экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из определения суда, (копия есть в распоряжении RNS).
В том числе, арестованы акции банка «Возрождения», который планирует купить ВТБ.
Информацию об аресте активов подтвердил RNS партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры», он представляет интересы держателей кредитных нот, по заявлению которых был наложен арест на активы.
«Мы подали примерно такой же иск от другой группы инвесторов примерно на $10 млн у них требований. … они считают, что они были введены в заблуждение и обмануты братьями Ананьевыми, которые утверждали, что это очень надежные бумаги и будут давать им гарантированный доход. … В конечном итоге, … действительно, в среду состоялось заседание, и ответчики уже уведомлены о решении суда о том, что активы заморожены», — сказал он.
Иск был подан в начале этой недели, и в среду уже был наложен арест на активы, сообщил Макаров.
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