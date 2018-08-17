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Индекс потребительских настроений в США в августе неожиданно снизился до 95,3 пункта
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Индекс потребительских настроений в США в августе неожиданно снизился до 95,3 пункта 

Прайм 44 минуты назад
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, снизился до 95,3 пункта с 97,9 пункта в июле, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста индикатора до 98,1 пункта.
Индекс текущих экономических условий в США в августе, по предварительной оценке, опустился до 107,8 пункта с июльского уровня в 114,4 пункта, индекс экономических ожиданий сохранился на июльском уровне в 87,3 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
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